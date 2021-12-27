В Бердянске депутаты устроили драку на дороге: полиция начала расследование
В городе Бердянск Запорожской области подрались двое депутатов: городского и районного советов от разных партий. Таким образом они выясняли, кто кого должен был пропустить на дороге.
Инцидент произошел вечером в субботу, 25 декабря, возле торгового центра (вероятно, речь о ТЦ "Экватор") на улице Волонтеров. Один из депутатов был за рулем машины, второй – пассажиром другого транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Запорожской области.
Мужчина 1975 года рождения несколько раз ударил своего оппонента по голове. После этого пострадавший 1978 года рождения обратился в больницу, так как получил травмы лица.
Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).
Начато досудебное расследование произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой в полиции определят окончательную квалификацию дела.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске возле одного из магазинов произошла массовая драка. Местные жители утверждают, что это не первый такой случай на данной локации, и обвинили полицию в бездействии.