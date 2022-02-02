А вы обратили внимание на историю Гринвуда? На днях в Англии задержали игрока Манчестер Юнайтед. Его девушка выставила фотографии в синяках с обвинениями в адрес футбольной звезды. И этого было достаточно, чтобы следующим утром Гинвуда задержали. Сейчас он за решеткой. Ждет суда.

Ну и что? Спросите вы. Я о том, насколько у нас разные системы. Можете себе представить на его месте кого-то из наших звезд или политиков? Ну надо же еще изучить подлинная ли фотография… А вдруг акаунт девушки взломали. Изъять на полгода у пострадавшей телефон. Если она согласится на такие неудобства. А можно оригинал фото и "не найти" по итогу. Назначить экспертизу. Определить степень телесных повреждений.

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Ну подумаешь визуально синяки. А вдруг они нарисованные? И лишь потом – подозрение, избрание меры пресечения. Но за синяки – точно ничего серьезного. У нас, чем влиятельнее лицо, тем меньше шансов, что оно будет наказано.

У них - наоборот. Чем известней, тем жёстче мера ответственности. Простому человеку позволительно гораздо больше, чем публичному. Селебретис для следствия – возможность публично отработать кейс. Профилактика. Там даже, наверное, какие-то протоколы есть на этот случай. За Гринвудом целая автоколонна машин с мигалками приехала. У нас же это по финалу договорняк. Либо с досудебными органами, либо с судебными.

А теперь вспомним Трухина. Его и на поруки брали, и отмазывали как могли. А Манчестер Юнайтед в тот же день снял с продажи футболки с фамилией Гринвуда. И даже не пытается ему помочь. Потому что обвинение репарационно настолько убийственное.

В Англии Трухин бы уже сидел. У нас - на свободе. Но с сегодняшнего дня - перестал быть политиком. Благодаря журналистам и порядочным полицейским нового поколения. Поэтому ситуация не безнадежная. Как говорил Кучма, Украина не Россия. Но еще и не Британия.

Хорошо, что власть уже зависит от общественного мнения. Плохо, что правоохранительные органы продолжают зависеть от политического руководства страны. И Трухин тому доказательство. Но верю, что и у нас начнут появляться свои Гринвуды. Не в плане содеянного, а в плане выявленного. Публичность - это бремя, а не индульгенция.