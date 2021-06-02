Утверждена дата и темы нового заседания СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 4 июня. Президент Владимир Зеленский уже утвердил его повестку дня.

Об этом сообщили на сайте ведомства. Отмечается, что будут рассматриваться 8 вопросов.

"В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня, которая состоит из 8 вопросов, представленных секретарем СНБО Алексеем Даниловым", – сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины.

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Напомним: прошлое заседание СНБО состоялось 14 мая. Тогда были применены персональные санкции к 557 так называемым "ворам в законе" и утверждена Стратегия кибербезопасности Украины на 5 лет.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ведомстве готовят заседание относительно приграничных областей – это Херсонская, Одесская и Николаевская области. Так, рабочая группа СНБО сейчас находится на территории этих регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО может ввести санкции против сторонников незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующий санкционный пакет против граждан РБ подготовил МИД, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.