Уровень лицемерия поражает, – Кира Рудык о разногласиях в действиях и заявлениях власти

Для принятия необходимых для страны решений монобольшинство имеет все инструменты. Оно имеет полномочия для контроля действий правительства и других представителей исполнительной власти, возможность быть драйвером реформ в парламентско-президентской республике. Однако члены правящей команды предпочли роли исполнителей задач Офиса президента, а не реформаторов.

Об этом заявила народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Внедрение реальных реформ? Прозрачное расследования дела "вагнеровцев"? Борьба с коррупцией? Нет. Приоритеты власти сегодня далеки от интересов государства. И это четко отслеживается в тех шагах и решениях, которые она декларирует. Законопроект 5600, который поднимает налоги для малого и среднего бизнеса. Власть декларирует борьбу с олигархами, но заставляет платить больше людей дела, которые своим трудом зарабатывают и создают рабочие места", — отметила Кира Рудык.

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Министр финансов Сергей Марченко откровенно говорит, что от закона об олигархах бюджет ни копейки не получит, при этом за счет законопроекта 5600 - от 20 до 30 млрд гривен сдерут с малого и среднего бизнеса, подчеркнула лидер "Голоса". Не с олигархов, не с ренты, не с дополнительных платежей. Уровень лицемерия здесь поражает, так как "слуги" говорят, что якобы хотят бороться с олигархами, а тем временем облагают налогами обычных людей.

Второе - это закон о столице, который должен стать новым раундом битвы команды президента против действующего мэра.

"К сожалению, в этом случае тоже не идет о построении эффективной системы управления Киевом, возрождение реального самоуправления в столице или о борьбе с коррупцией на уровне столицы. Речь исключительно о том, что Виталия Кличко видят конкурентом Владимира Зеленского на следующих президентских выборах (на которые, кстати, президент обещал не идти) и нужно сделать все, чтобы от конкурента избавиться. Здесь хуже даже не то, что ради политической целесообразности власть хочет нивелировать выбор киевлян, а то, что фундаментальный и очень нужный закон о столице пишется исключительно по запросу Офиса президента, а не в интересах жителей города ", — отметила народный депутат.

Следующее - принятие бюджета, который опять же является бюджетом для власти, а не для украинцев, добавила она. Сейчас в бюджете-2022 - ноль гривен на поддержку предпринимателей, скудные средства для энергосбережения, недостаточное финансирование медицины и онлайн-образования. Хотя все это насущная необходимость.

Что еще придет в голову власти, сейчас предсказать сложно, но мы не видим главного - тех первоочередных вопросов, на которых должен сконцентрироваться украинский парламент. А это - борьба с пандемией, поддержка малого и среднего бизнеса и выплата субсидий, воплощение в жизнь реальной судебной реформы, дальновидная дипломатия и системная поддержка армии, подытожила Кира Рудык.