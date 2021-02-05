Во вторник вечером, 2 февраля, президент Украины по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении одного из депутатов Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ("ОПЗЖ") и телеканалов, которыми он владеет. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года сроком на пять лет.

Президент Украины написал в своём Twitter: "Санкции — это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба, в том числе, и в информационной войне за правду и европейские ценности". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что голосование о введении санкций в отношении телеканалов проходило письменно, 17 из 19 членов поддержали решение. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что "существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой". По его словам, "свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины".

Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. В частности, американское посольство опубликовало заявление на своей официальной странице в Facebook о том, что: "США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Нам всем нужно работать вместе, чтобы не допустить дезинформации как оружия в информационной войне против суверенных государств". Посольство Канады также опубликовало слова поддержки на официальной странице в социальной сети: "Канада признает вызовы, с которыми сталкивается Украина в гибридной войне против неё. Мы поддерживаем использование Украиной законных механизмов для сохранения суверенитета, а также сохранение свободы СМИ".

Великобритания приветствует решительные действия президента Украина "по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб". Об этом написала в своём аккаунте в Twitter посол Великобритании Мелинда Симмонс. На встрече с украинским президентом послы стран "Большой семёрки" выразили поддержку закрытия телеканалов. "С утра, со вчерашнего вечера чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, в Службе внешней политики к решению Совета национальной безопасности и обороны по нашим санкциям. Пока что это неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра (Дениса Шмыгаля — прим. автора) мы услышим и официальную реакцию", — сказал представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

К слову, реакция России была молниеносной. Темой № 1 в российском информационном пространстве стала Украина в целом и президент в частности. "Зеленский пошёл по пути установления диктатуры и узурпации власти", "Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?", "Зеленского окрестили „слабаком“ в роли президента" — этими и другими оскорбительными заголовками пестрят российские издания. На российские федеральные каналы толпой повалили якобы украинские политики, журналисты и прочие деятели, чтобы в очередной раз полоскать Украину. Приняв непростое, но значимое решение о введении санкций, украинские власти в глазах российской пропаганды стали той самой непутёвой невесткой из анекдотов, которая во всём виновата.

Вопрос: "Чё там у хохлов?" взволновал не только российские издания, но и политическую тусовку, которая обитает в социальных сетях и Telegram-каналах. В частности, в аккаунте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начали активно публиковать посты с итогами неких социологических исследований в Украине. Оказывается, "больше всего граждане Украины доверяют Александру Лукашенко", "в обществе нарастает недовольство политикой действующей власти", "в партийном рейтинге лидирует „ОПЗЖ“", а "президент Украины Владимир Зеленский уже не является лидером доверия населения страны".

Но не спешите ставить крест на Украине. Если верить социологам этого российского аналитического центра, по состоянию на 24 января 2021 года, президенту РФ Владимиру Путину доверяет 65,1% россиян. Это при том, что по данным Аналитического центра Юрия Левады, по состоянию на январь, Владимиру Владимировичу доверяет всего 29% россиян. Если социологи ВЦИОМ справились с тем, чтобы поднять то, что не поднимается, то на тему соцопросов в Украине они могут написать бульварный роман.

К слову, раз заговорили об уровне доверия Владимиру Путину, то, по данным "Левада-Центр", в 2015 году ему доверяло 80%. Очевидно, за шесть лет от "крымского эффекта" не осталось и следа. Вслед за катастрофическим падением уровня жизни россиян падает и уровень доверия российской власти, особенно после скандалов, которые в декабре 2020 — январе 2021 года явили миру беспрецедентную коррупцию Владимира Владимировича и его близкого окружения. Народу явно не понравилось, что пока 20 млн россиян живёт за чертой нищеты (и это только по официальным данным), олигархи строят президенту России дворец под Геленджиком за $1,4 млрд. А чтобы пополнить их карманы, власти вводят "налог на воду": с 1 сентября 2021 года стартует маркировка минеральной, а с 1 декабря — всей остальной воды.

Кстати, это же ВЦИОМ на следующий день после публикации новости о том, что британские депутаты хотят заморозить активы миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова из-за отравления и ареста Алексея Навального, опубликовал пост о том, что "большинство шотландцев поддерживает отделение от Великобритании".

Совпадение? Не думаю! (голосом Дмитрия Киселёва).

В следующий раз, когда британские депутаты посмеют заговорить о санкциях в отношении российских олигархов, ВЦИОМ выкатит на-гора итоги социологического опроса о том, что большинство шотландцев поддерживает отделение от Великобритании и присоединение к России.

Но публикации ВЦИОМ — это цветочки, а ягодки — это заявления представителей российской пропаганды. Все явки и пароли провалила главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" и ИА "Sputnik" Маргарита Симоньян. В своём Telegram-канале она написала пост, ставший последним гвоздём в гробу пропаганды. Она предложила работу "сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", а также "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому ... (надоело — прим. автора) работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику". Прямо оговорка по Фрейду, когда россияне предлагают работу украинцам, которым надоело работать "против своей страны" (Украины — прим. автора) и кто "готов работать честно на своё государство" (Россию — прим. автора).

Маргарита Симоновна ещё много чего писала на тему Украины в своём Telegram-канале, но, справедливости ради, не она одна. К примеру, не осталась в стороне и российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева, которая совместно с мужем ведёт политическое ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1". Она заявила, что "маленький Зеленский превратился в большого диктатора" и "войдёт в историю, как президент, растоптавший свободу по запросу из Вашингтона". А также написала в Telegram-канале: "Зеленский сделал то, на что не решился сам Порошенко. Запретил ВСЕ оппозиционные каналы на Украине. И ввёл санкции в отношении. УКРАИНСКОГО гражданина. Да здравствует свобода слова и демократия!"

Ну и вишенка на торте — анонс передачи Владимира Соловьёва: "Зеленский обманул украинцев и закрыл оппозиционные каналы. Поднимется ли народ на бунт из-за фашистской политики президента-комика? Дмитрий Гордон добивает оппозиционных журналистов. Нацисты пошли на штурм телеканала „Наш“. Чем завершатся русофобские погромы на Украине?" Как говорится, если у кого-то в Украине ещё были малейшие сомнения, правильное ли решение приняли украинские власти, то они рассеялись как дым.

У России явно подгорает из-за того, что происходит в Украине. Украинцы отбились от рук: то они на украинском языке хотят разговаривать в Украине, то раскрывают сетку популярных Telegram-каналов, работавших на российские спецслужбы, то закрывают пропагандистские телеканалы. Глядишь, и у украинцев всё получится — а как тогда, прикажешь, пугать россиян нарративом, "хотите как в Украине?" "Осенью 2013 года украинцы выступили против Януковича... 2021 год, Украина угасает, страна уничтожена…" — любимая байка, которая гуляет по Telegram- каналам пропагандистов.

Может, хватит работать против своей страны?

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