Украинский суд разрешил задержать российского режиссера Михалкова для доставки в суд, – Венедиктова

Украинский суд разрешил задержать российского режиссера Никиту Михалкова. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она также уточнила, что ОГП запустил процедуру объявления режиссера в международный розыск (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому. Делаю подсказку – мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", – подчеркнула Венедиктова.

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Генпрокурор добавила, что все понимают, какую ступень Михалков занимает в иерархии власти в РФ.

"Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ и это именно та причина, по который вы так рьян поддерживаете и пропагандируете войну", – пояснила она.

Михалкова подозревают по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

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