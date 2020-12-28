Украинская делегация в ТКГ поймала Россию на путанице в заявлениях о "нормандском процессе"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу высказала удивление по поводу разнящихся заявлений о нормандском процессе со стороны Кремля и МИДа РФ.

Противоречивые высказывания спикера МИД РФ Марии Захаровой и пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова опубликовали в Telegram ТКГ. Там отметили, что не первый раз замечали расхождение между словами и делами у российских представителей.

"Украинская делегация и раньше замечала у российской стороны существенные расхождения между словами и делами, но в последнее время ситуация вызывает еще большее беспокойство, так путаться официальные представители РФ начали уже даже в заявлениях", – сказано в сообщении.

Также представители Украины заметили, что сравнение двух последних заявлений пресс-службы Кремля вызывает вопрос: как давно ее служащие видели своего руководителя, а он – своего?

В частности, Захарова заявила о "высокой оценке Парижем и Берлином действий Киева". В то же время Песков сообщил, что якобы "Париж и Берлин не скрывают своего разочарования" пассивностью Киева.

Как писал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук отреагировал на заявление президента страны-агрессора России Владимира Путина о том, что якобы Украине не желает прекратить войну на Донбассе. В частности, он сообщил о том, что Россия фактически уклонялась от активного участия в социально-экономической подгруппе ТКГ.