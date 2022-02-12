Украинская чиновница оскандалилась призывом к нейтралитету и отказу от вступления в НАТО

Начальник отдела международного сотрудничества и связей с общественностью Госагентства по управлению Чернобыльской зоной отчуждения Екатерина Павлова заявила, что Украина должна придерживаться политики нейтралитета. По ее мнению, став "нейтральной", наша страна может вступить в Евросоюз, но не в НАТО.

Об этом Павлова написала в статье для американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists (наряду с ней указан и второй автор Томас Ши – Ред.). Она считает, что в вопросе внешней политики Украина должна последовать примеру Австрии, которая является членом ЕС, но не частью Североатлантического альянса.

"Пока Россия давит на Украину, опыт Австрии заслуживает изучения...Сегодня Украина осаждена Россией, но укреплена благодаря поддержке западных вооруженных сил. Граждане Украины отчаянно готовятся – к чему? Никто не знает, учитывая неопределенный ход нынешнего кризиса", – написала сотрудница Госагентства.

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Павлова подчеркнула, что украинский нейтралитет должен учитывать историю нашей страны и соответствующую геополитику. Россия, Франция, Великобритания и США являются ядерными государствами, у них есть постоянные места в Совете Безопасности ООН, что дает им возможность влиять на мир в Украине, ее стабильности и энергетическую безопасность.

Для реализации нейтралитета, пишет Павлова, нужно четко определить границы Украины "в том числе с Крымом и Молдовой". В связи с этим, считает она, некоторым гражданам нашей страны может понадобиться переселение в зависимости от их пророссийской или проевропейской позиции.

Кроме того, начальница отдела международного сотрудничества заявила, что в Украину нельзя пускать иностранных военных, а вооруженные силы соседних стран при этом должны быть размещены подальше от границ.

"Военный персонал и вооружение Украины должны быть ограничены тем, что необходимо для решения проблем внутренней безопасности: помощь в чрезвычайных ситуациях в стране и, возможно, поддержка миротворческих миссий ООН", – резюмировала Павлова.

Для того, чтобы сделать Украину нейтральным государством, нужно разработать новую Конституцию, которая и провозгласит этот нейтралитет. А Беларусь, Россия, НАТО, Европейский Союз и Соединенные Штаты должны обязаться защищать суверенные права Украины "до тех пор, пока ее народ соблюдает свою Конституцию", написала Павлова.

Страны, граничащие с Украиной, а также другие желающие государства, должны поддержать такие условия, считает автор статьи.

Напомним: ранее в Австрии призвали Россию "убрать руки от Украины". В противном случае россияне столкнутся с серьезными последствиями.

Там также заявили, что РФ получит "быстрый" ответ в случае вторжения в Украину.

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