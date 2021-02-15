Украине нужно вести диалог не с РФ, а с россиянами, – американский эксперт

Информационный диалог нужно вести не с государством РФ, а с ее гражданами.

Как сказал в интервью "Парламент.UA" бывший президент "Радио Свобода", старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда и автор книги "Ответный удар": явные и скрытые формы борьбы с российской дезинформацией" Томас Кент, российская пропаганда преуспела в создании фобий, связанных с самыми терминами "демократия" или "Запад", однако он не считает эти страхи фатальными.

"Русские могут не любить Запад, но они в любом случае беспокоятся о будущем своей страны, а лучшее будущее для России – это демократическое будущее. Если даже слово "демократия" дискредитировано в глазах некоторых россиян, мы можем использовать более конкретный язык и сказать, что хотели бы для русских людей будущего, при котором каждый мог бы говорить, что думает, не боясь попасть в тюрьму, или собираться вместе с другими без страха задержания, или жить в обществе без коррупции", – отметил эксперт.

По его мнению, важно, чтобы россияне понимали, что для хороших отношений с другими странами вовсе не обязательно вторгаться в них на танках. Более того, отказ от агрессивной внешней политики привел бы к снятию санкций, что безусловно улучшило бы их жизнь.

"Для этого совсем необязательно говорить о демократии или убеждать людей, что Россия должна быть похожей на США", – уверен Кент.

Он обратил внимание на результаты последних соцопросов в России, из которых следует, что россиян, которые выступают за дружеские отношения с западными странами и одновременно выступают против присоединения Донбасса или продолжения российской военной операции в Сирии, становится все больше.

"Российская пропаганда любит щеголять силой русского оружия, и в этой части мы можем даже согласиться с ней. Но именно потому, что Россия имеет мощное вооружение, для Соединенных Штатов нет никакого резона в том, чтобы вторгаться в Россию или пытаться ее разрушить, как об этом говорит своему народу Кремль. Подобные страхи – это "вчерашний день", и Запад за эти годы далеко ушел от подобной политики. Вспомним, что даже после распада Советского Союза США не делали попыток вторжения в Россию", – подчеркнул специалист.

По его словам, мир преувеличивает степень доверия людей российской пропаганде.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" инициирует принятие ряда нормативных актов, которые направлены на борьбу с российской пропагандой и на противодействие коллаборационизма.