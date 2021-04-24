Украина запросила у Германии вооружение из-за агрессии РФ и получила ответ

Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Среди запрашиваемых систем: ПРО, подержанные корветы и оборудование для разминирования.

По информации источников издания, пока все попытки Киева напрасны, поскольку против предоставления вооружений Украине выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Вместе с тем член президии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр занял "открытую" позицию, как и другие политики ХДС, в частности Норберт Реттген. Об этом сообщил и.о. посла Украины в Германии Андрей Мельник.

"Впервые влиятельный политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия! Благодарен, что прислушался к голосу Украины! Ждем конкретных действий Берлина", – написал он в своем Twitter.

Напомним, миссия ОБСЕ на Донбассе 4 апреля зафиксировала значительное количество вооружения оккупантов. В то же время Россия активизировала пропаганду на региональном и международном уровнях о якобы эскалации со стороны Вооруженных сил Украины.

Уже 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об отводе российских войск от украинских границ. Он подчеркнул, что учения закончены, все цели были достигнуты.

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