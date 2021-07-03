Украина выходит из соглашения с СНГ, которое действовало почти 20 лет: подробности

Украина с воскресенья, 4 июля, официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ (Содружество независимых государств). Оно касается сферы защиты прав потребителей.

Соответствующий закон был подписан 15 июня президентом Украины Владимиром Зеленским, а 3 июля опубликован в "Голосе Украины". Соглашение действовало с 2002 года.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников СНГ в области защиты прав потребителей, совершенной 25 января 2000 года в Москве и ратифицированной законом от 7 марта 2002 года", – говорится в документе.

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Напомним: Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ. Кабмин ранее денонсировал соглашение о сотрудничестве в области туризма в рамках СНГ, два соглашения, касающиеся единого воздушного пространства и его использования, правила происхождения товаров развивающихся стран, а также о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

Содружество независимых государств – это региональная международная организация, созданная из бывших республик Советского Союза на их территориях.

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