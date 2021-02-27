Украина ввела санкции против 400 человек и 90 компаний еще в 2015 году, – Порошенко

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Петр Порошенко

Создание так называемой Крымской платформы это правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной командой Порошенко. Об этом пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" сказал во время телемарафона "Крым – это Украина" в эфире телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо". Вместе с тем, Порошенко предостерегает нынешнюю власть от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

Об этом передает пресс служба "ЕС" на официальном сайте.

"В 2015 году Указом Президента Порошенко против около 400 человек физических и 90 человек юридических лиц за оккупацию Крыма и за агрессию против нашей страны на Востоке применены санкции", – напомнил лидер "Европейской Солидарности".

"Создание Крымской платформы – это правильно. Крымскую платформу предложено в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупацию Крыма", – отмечает Пооошенко.

"Сказали, что через две недели нам представят стратегию деоккупации Крыма. Что она будет отличаться от того, что мы уже сделали. Я с удовольствием ее посмотрю. Речь идет о суверенитете и территориальной целостности нашего государства, об освобождении Крыма. Безусловно, я готов присоединиться к этим проектам и процессам. Я готов передать все свои знания и связи. Если это хоть на один день ускорит освобождение Крыма – я буду счастлив", – отмечает Петр Порошенко.

"Если это выльется только в пустые видосики, то не надо обнадеживать и дискредитировать наших партнеров. Без излишней рекламы должны как государство Украина представить нашу стратегию и каким образом мы планируем действовать", – убежден пятый Президент.

Порошенко отметил, что стремится к успеху для будущего саммита Крымской платформы. "Я буду очень счастлив, если он будет успешен. Мне все равно, кто это принесет в Украину – Порошенко, Зеленский, гражданское общество или кто-либо еще. Потому что быть настоящим государственником и патриотом – это означает работать не на рейтинг, а на успех своей родной Украины", – отмечает лидер" Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телемарафона "Крым – это Украина" назвал эффективным шагом остановку подачи воды и электроэнергии в оккупированный Крым.

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