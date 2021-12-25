Украина получит от США патрульные катера Mark VI: в ВМС рассказали, когда и где их задействуют

Уже в следующем году на баланс военно-морских сил Украины перейдут 12 патрульных катеров ВМС США Mark VI. За счет небольшого размера они будут полезны в Азовском море, на Дунае, лиманах.

Как рассказал в интервью УНИАН контрадмирал, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа, катера Mark VI – предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры.

"Они быстры, маневренны, незаметны, многофункциональны. Такие катера – универсальная небольшая платформа, которая может очень быстро доставить какой-нибудь небольшой резерв в ту или иную точку. Они отлично подходят для специальных операций", – рассказал контрадмирал.

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Он же уточнил, что базироваться катера будут в Азовском море, в Бердянске. В данное время также решается вопрос их транспортировки на место базирования. По словам командующего ВМС, они могут пройти через Керченский пролив.

Кроме того, Неижпапа напомнил, что Украина недавно получила американские "Айленды". В связи с этим уже три украинских экипажа прошли подготовку в Балтиморе, США. А в начале декабря произошло почетное поднятие флага Украины на этих кораблях. Два катера полноценно вошли в состав Военно-морских сил Украины. Дислоцироваться катера будут в порту "Южный".

Катер Mark VI имеет длину по ватерлинии почти 24 метра и наибольшую длину 26 метров. Силовая установка Mark VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает катеру максимальную скорость для длительного применения 35 узлов и максимальную скорость для кратковременного применения 41 узел. Дальность хода нового катера на крейсерской скорости в 30 узлов около 600 миль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Неижпапа рассказал, о численности российских военных в Крыму.