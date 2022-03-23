Украина не только выстоит, но и выиграет войну с РФ, – генерал Ходжес

Украина сможет выиграть войну с Россией. У российских солдат и офицеров отсутствует опыт, а гордость привела к огромным потерям.

Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что его удивило больше всего.

По словам Ходжеса, который является заведующим кафедрой стратегических исследований в Центре анализа европейской политики, его удивила не сила украинской армии, а слабость российской.

Генерал-лейтенант добавил, что он не увидел опыта у российских солдат. В то же время горделивое поведение приводит к огромным потерям среди генеральского состава.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходжес высказал убеждение, что Россия не сможет вести долгую войну на истощение.

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