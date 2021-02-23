Украина выходит из двух соглашений СНГ: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский во вторник, 23 февраля, подписал указ, предусматривающий выход Украины из двух соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Согласно Указу № 70/2021, Украина выходит из:

Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства , котороею 25 декабря 1991 в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения Совета.

Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте. Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнения их нормального функционирования.

Президент также поставил задачу Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина решила выйти из очередной структуры СНГ – Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.