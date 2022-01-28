Украина и Канада расширят Соглашение о свободной торговле – министр экономики Свириденко

Украина и Канада готовятся интегрировать новые положения в Соглашение о свободной торговле (CUFTA) для расширения экономических связей между странами. Расширение Соглашения будет способствовать долгосрочному экономическому росту нашего государства.

Об этом по результатам встречи с министром внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг сообщила журналистам вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

"Глобальные изменения на международных рынках требуют актуализацию CUFTA. Украинский и канадский бизнес прежде всего заинтересованы в сфере услуг, электронной торговле, телекоммуникациях, защите окружающей среды. Мы должны обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса",– сказала Свириденко.

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Министр подчеркнула, что усиление сети стратегических партнеров Украины и наполнение партнерства "живыми проектами" для реального сектора экономики является приоритетом правительства и Офиса Президента Украины. Украина ужесточает международную экономическую поддержку на фоне внешних угроз.

Расширение Соглашения усилит торговое сотрудничество между Канадой и Украиной, что будет способствовать долгосрочному экономическому росту.

"CUFTA обеспечивает условия доступа к рынкам, более предполагаемую и прозрачную торговую среду. Так, по результатам 2021 года, объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с 81,3 до 160,1 миллионов долларов США", –добавила министр.

Напомним, ранее Юлия Свириденко приняла участие во встрече с представителями министерства экономики и финансов Франции, в ходе которой стороны обсудили развитие инфраструктуры Украины, в частности в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".