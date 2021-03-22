Украина больше не бедный родственник: как Зеленскому удалось вывести дипломатию на новый уровень

Внешняя политика команды Владимира Зеленского оказалась бурной и временами скандальной. Но в то же время нельзя не признать, что впервые за 30 лет Украина начала демонстрировать осмысленную дипломатическую стратегию. Готовность новой команды идти на жесткие меры и отстаивать интересы государства заметно контрастирует с десятилетиями бесхребетного конформизма и циничного бизнеса с врагом.

Стартовые позиции

С самого начала Зеленскому досталось не самое лучшее дипломатическое наследство. Военный конфликт с РФ на востоке – с одной стороны и постоянные коррупционные скандалы, отсутствие реальных реформ, разочарование стратегических партнеров в Украине – с другой.

Кроме того, внутри страны "патриотические" попередники оставили в наследство практически открытое сепаратистское политическое лобби РФ в лице ОПЗЖ. Они располагали огромным финансированием и тремя мощнейшими медийными площадками в стране.

Кроме того, откровенно говоря, с легкой усмешкой относились и к самой новой команде, которая во главе с лидером не имела не то что дипломатического, но даже политического опыта.

Первая победа – перемирие

Несмотря на сложности, у новой администрации были и свои преимущества. Во-первых, это поддержка внутри страны. Во-вторых, надежда со стороны союзников. В-третьих, сложное положение РФ, которым на тот момент нужен был мир.

Все это позволило Зеленскому практически сразу одержать одну из наиболее значимых внешнеполитических побед – добиться перемирия. Именно тогда впервые проявились дипломатические таланты Андрея Ермака – единственного человека с профильным образованием в окружении Зеленского.

Но, как и все инициативы, мирный кейс Зеленского поставил его под перекрестный огонь оппонентов. Обладая колоссальным опытом, Кремль сразу же перешел в контрнаступление и начал продавливать выгодную себе повестку по "ДНР" и "ЛНР".

Затяжной кризис

Внутри страны Москве содействовала пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Чего только стоили поездки одного из лидеров партии Виктора Медведчука в Москву с целью медийно вынудить Зеленского подписать новый газовый контракт с Газпромом. А также в ОПЗЖ лоббировали "мирный план" на выгодных сепаратистам условиях.

Ситуацию усугубило охлаждение отношений с администрацией Трампа, которая заморозила помощь Украине то ли вследствие разгара предвыборной кампании, то ли из-за обиды на Зеленского, который не стал открывать уголовные дела на сына Байдена.

На удивление "зеленый" украинский президент на шантаж Кремля не поддался.

В ответ Кремль начал масштабную кампанию по дискредитации украинской власти через подконтрольную ОПЗЖ. Каналы Медведчука начали системную минусовую информационную кампанию против украинской власти. Они не гнушались даже темой COVID-19, провоцируя нигилизм в обществе и при этом навязывая Банковой российскую вакцину "Спутник-V".

Команда Зеленского и вся страна вошла в серьезнейший кризис. Рейтинг ОПЗЖ начал расти, и соратники Кремля уже предвкушали свою победу или на внеочередных выборах, или в виде дипломатической капитуляции.

Шаг, которого никто не ожидал

Железный канцлер Отто фон Бисмарк говорил, что только талантливый дипломат способен воспользоваться представившейся удачей, "вовремя ухватившись за край одежды пролетающей мимо фортуны".

Для Офиса Зеленского такой удачей стала смена администрации Белого дома, которая проповедовала намного более жесткую политику по отношению к Кремлю и пристальное внимание к Украине.

И Банковая возможностью воспользовалась. Зеленский пошел на решительные меры и дал старт первому этапу стратегического плана, цель которого – прекращение российского доминирования над Украиной как внутри страны, так и на мировой арене. В Офисе президента перед Зеленским за это отвечает Ермак.

Санкции против Виктора Медведчука, его окружения и его каналов стали полной неожиданностью для всей страны, но больше всего – для так называемой политической элиты. Для самих фигурантов из ОПЗЖ – потому что они окончательно расслабились от безнаказанности. Это была победа Зеленского и его команды.

Показательной была невнятная реакция Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обычно более резко и радикально раскрывающий месседжи своего патрона, на сей раз лишь заявил, что введение Украиной санкций против Виктора Медведчука – это "тревожная информация". В общем, "выразили беспокойство".

По сути, это означало, что Москве попросту нечего ответить. Это была блестящая внутренняя политическая операция Зеленского с далеко идущими внешнеполитическими последствиями.

Начало большой игры

С этого момента Украина начала делать то, чего никогда не делала за всю свою 30-летнюю историю: играть в свою игру, играть жестко и играть на опережение. Но главное – играть!

Киев блестяще воспользовался замешательством Кремля и начал развивать свой успех.

Для начала Офис Президента инициировал открытие уголовных дел против знаковых "приватовцев" Владимира Яценко и Александра Дубилета практически одновременно с американскими санкциями против Игоря Коломойского. Кроме того, ОП продавил исключение из фракции "Слуга народа" в парламенте человека Коломойского Александра Дубинского (также под санкциями США).

С помощью этого хода Банковая не только ослабила хватку еще одного влиятельного олигарха, который постоянно шантажировал и требовал от Банковой преференций, но и дала красивый заметный посыл Белому дому.

К слову, эти и дальнейшие события показали, что Андрей Ермак заметно синхронизирует украинскую стратегию с внешнеполитической повесткой США, удачно используя общие интересы двух стран.

Так инициирование Офисом Зеленского "Крымской платформы" удачно совпало с острыми заявлениями Байдена относительно РФ, а расследование Харьковских соглашений – с заявлением американской разведки о непричастности Украины к вмешательству в выборы США.

Параллельно Ермак начал активно усиливать кадры президента на международном направлении. Оксана Маркарова отправлена послом в США, чтобы работать с демократическим лобби. Игорь Брусило назначен заместителем главы ОП, чтобы готовить важные украино-американские переговоры по совместным действиям в отношении РФ.

Совсем недавно Офису президента удалось привлечь стратегического партнера США – Канаду – на сторону Украины по делу сбитого Ираном в прошлом году украинского боинга.

Ну и совсем на днях Киев пожал урожай, посеянный Зеленским еще в мае 2019 года, когда украинская сторона провела удачные переговоры с на тот момент министром энергетики США Риком Перри по поводу недопущения достройки "Северного Потока – 2".

Это дало свои результаты, когда на днях Госдеп вынужден был пригрозить дополнительными санкциями в отношении "Северного Потока – 2" по требованию друга Перри сенатора Теда Круза – в обмен на поддержку им кандидатуры нового руководителя ЦРУ.

Вместо выводов

Несмотря на ошибки и временный кризис, украинская внешняя политика переживает подъем. Впервые за годы независимости Украина больше не ведет себя как бедный родственник в гостях у мировых империй, но пытается защищать собственные интересы – пусть даже иногда излишне прямолинейно. Это дает основания надеяться, что Украина в конце концов станет полноправным членом международного сообщества. Именно такой подход позволит нам вернуть собственные территории и окончательно восстановить мир.