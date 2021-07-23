Уму непостижимо, но убыточная "УЗ" намерена потратить 6,6 млн грн на HR- агентства для поиска членов Набсовета и правления. Тендеры уже объявлены.

Первый тендер на 3 608 000 грн объявлен по отбору кандидатов на должность четырех членов Набсовета.

Второй тендер объявлен на 3 030 000 грн по отбору кандидатов на должность главы, его заместителей и членов правления компании.

Я напомню, что нынешний состав Набсовета, признанный нашей Временной следственной комиссией некомпетентным и раздражающий коллектив железнодорожников, тоже отбирался ранее рекрутинговой компанией Odgers Berndston. Результат, как говорится, на лицо. Потратив кучу времени и миллионы гривен на подбор кадров, государство не получило ни компетентных "наблюдателей", ни ответственности за ошибки в кадровой политике и финансовые потери.

Видео дня

Вывод - эта схема не работает и нужно это признать!

Я обращаюсь сейчас к премьер-министру Денису Шмигалю и Филии "Центр сервисного обеспечения" УЗ, которая объявила эти тендеры с требованием не допустить победы в тендерах тех рекрутинговых компаний, которые ранее провалили свои обязательства по поиску подходящих кадров для национальных компаний.

Я ответственно заявляю, что в этот раз провести кулуарный отбор управляющих кадров на УЗ не получится. Особенно, на такое "лакомое" направление, как грузоперевозки.

А HR-агенства из этого процесса нужно убирать. И почти год назад Набсовет это предложил. Сейчас новый Порядок на рассмотрении у министра экономики Алексея Любченко. С доработкой его нужно утверждать и ставить в управление УЗ опытных железнодорожников.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.