У Зеленского пообещали господдержку больницам, у которых не хватает средств на выплату повышенной зарплаты медикам

Государство предоставит поддержку учреждениям здравоохранения, которые по объективным причинам не могут реализовать инициативу Президента Владимира Зеленского о повышении заработной платы медработникам из средств Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Эти медучреждения получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Такое финансирование будет выдаваться сначала на полгода, средства для этого уже заложены в программу медицинских гарантий", - пояснил Тимошенко.

Названный им срок в полгода должен уйти на решение операционных проблем и оптимизацию процессов управления в больнице.

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Тимошенко напомнил, что в 2022 году бюджет Программы медицинских гарантий увеличился на 34 млрд грн и составляет более 157 млрд грн. Это означает, что медицинские учреждения получат суммы больше, чем в 2021 году.

В то же время, пояснил он, в ОП все равно поступают жалобы по поводу того, что больницы не способны выплатить новую повышенную заработную плату своим работникам.

"Медучреждение, которое декларирует потребность в государственной помощи, будет верифицироваться Минздравом. Чтобы было четкое понимание, куда были потрачены средства и почему их не хватило на обеспечение достойной заработной платы. Есть разные примеры "хозяйства" и ответственности руководителей заведений. Поэтому Госаудитслужба будет проверять каждое медицинскую учреждение, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую заработную плату", - написал замруководителя ОП.

Он также сообщил, что уже начались и будут продолжаться проверки по фактам принудительного перевода медиков на неполную ставку. Насчет руководителей, которые решат таким образом "сэкономить" бюджет больницы, будут инициированы кадровые решения.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко призвал всех врачей и медицинских работников сообщать ему лично о случаях, если они не получили повышенную зарплату или их заставляют перейти на неполную ставку.