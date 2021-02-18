Некоторых министров могут уволить: Подоляк раскрыл намерения Зеленского

У президента Владимира Зеленского нет намерения отправлять правительство в отставку, однако некоторых министров могут сменить.

Такое мнение высказал советник Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью "РБК-Україна". По его словам, Кабинет министров Украины (КМУ) еще не до конца доработал свою каденцию, за исключением "каких-то позиций, которые необходимо усилить".

"В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министр, который сможет модерировать эти процессы, с учетом того, что там очень сложные контрагенты и переплетение интересов – это важный аспект", – сказал он.

По его словам, Кабмину "не хватает макроэкономической тяжеловесности, когда он точно расставляет акценты, где, как и когда мы будем находиться с точки зрения макроэкономики".

"Мне кажется, что необходимо более дисциплинировано подходить к исполнению бюджетных показателей. Но опять же я понимаю, что давление на бюджет у нас все-таки завышено из-за ковида. Он требует ассигнований на какие-то проекты, которые не учитывались полгода назад", – уточнил Подоляк.

Тем не менее по словам советника ОП, нынешний Кабмин "на сегодняшний день достаточно эффективен".

Что касается отсрочки вакцинации от коронавируса в Украине, а также повышения тарифов, Подоляк сказал, что "негатив на Кабмине скапливается".

"Но вопрос же стоял в чем – надо ли сегодня перезагрузку объявить или ее можно еще отсрочить. Я думаю, что, например, кейс вакцинации – это абсолютная зона ответственности действующего министра здравоохранения (Максима Степанова, – ред.). Он должен этот кейс до конца отработать и соответствующим образом показать эффективность или неэффективность".

По мнению чиновника, менять основного переговорщика по поставкам вакцин на финальной стадии этого процесса "было бы немножко странно".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по информации Подоляка, на телеканале "1+1" проводится комплексная проверка, в частности Службой безопасности Украины (СБУ), в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей.