В "Слуге народа" рассказали, почему Степанова и Малюську не будут увольнять

Рассмотрения отставки министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минюста Дениса Малюськи на ближайшей сессионной неделе не будет. Хотя такие слухи есть.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа". В частности, как рассказали Александр Качура и Максим Бужанский, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу.

Оппозиция, по словам Качуры, просто собирает подписи под постановлением об отставке Степанова. Но, когда их спрашиваешь, кого они хотят видеть вместо Степанова, отвечают: это вопрос монобольшинства.

"Я лично подпись за отставку Степанова не ставил. Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию – неправильно", – подчеркнул Качура.

Что касается увольнения Малюськи, то, по его мнению, для начала, надо собрать фракцию и все обсудить. Претензии к министру есть. Бужанский отметил: для отставки любого министра необходимо понимать два параметра. Первый – причина отставки. Вторая – кого назначать.

"Степанов должен добиться результатов в той работе, которую он сейчас ведет – поставки вакцин против COVID-19 в Украине", – считает Бужанский.