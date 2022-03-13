В Ростовской области все чаще и чаще происходят- как бы это сказать, чтобы опять не забанили- некие катаклизмы, которые власти уже не в силах скрывать от населения, поскольку население с ужасом уворачивается от летящих с неба неуправляемых "калибров", вертолетов, снарядов и мин.

Сначала здесь говорили на все громкие взрывы и воронки вместо домов в деревнях – фейк.

Место падения быстро оцепляли и объявляли – фейк. Всякий громкий звук-фейк. Летящая по небу реактивная ракета-фейк. Погибшие мирные жители в результате падения и военного вертолета с детонации снарядов – фейк.

Сгоревший от попадания по аэродрому в Таганроге "калибра", прилетевшего из Белгорода ИЛ с военным грузом - фейк.

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Была попытка "украинизации" взрывов и снарядов.

Мол, нас обстреляли из Украины и все такое про "фошиздм". Но, после того, как в Зерноградском районе российский военный вертолет упал на жилые дома, а так как в нем были снаряды, они сдетонировали и снесли пол деревни, власти области решили не нагнетать "обстреляли из Украины", и тихо начали сводить все темы на "фейк" или "неизвестный снаряд". Так как украинизация обстрелов и военных "курьезов" в Ростовской области как-то пошла в разрез с информационной политикой телевизора, где одни победы и "российские войска без потерь освободили всю территорию Украины". Люди начали интересоваться, как это "мы победили и Украины больше нет, а прилетает почему-то по Ростову". А после того, как огромное количество "курьезов и недоразумений", стало случаться именно с бортами военной российской техники, которая падет а головы ростовчан, слово "Украина" из новостей про "курьезы и недоразумения" убрали.

От "калибра", который несся над ОРЛО и Ростовской области к городу Азов, где красиво и приземлился, здесь вообще многие военные тихо охуудивились. Поскольку (об этом говорят военные в лнр) шел "калибр" из Белгорода на Азов конкретно и управляемо. Видимо, при внесении координат какой-то мкшанский умник с лудшим в мире саведским абразаванием внес "азов" в программу управления на чистом слегка замутненном стекломоем глазу.

А, вертолет, военный, чтобы вы понимали, просто нагрузили со всей русской душой (грузи, хулиемубудет, авось дотянем). Дотянули удачно! Подумаешь, минус деревня, русские бабы еще...

Гарних вам новин, мої любі жовто-блакитні синички!

Обіймаю вас усіх й молюся за вас.

Незабаром над Україною зійде наше українське сонечко й згінуть під ним наші вороженьки. На часі, най їх трошки покусає наш лютий, який поки що стоїть на морозній сторожі нашої землі. Дбайте про себе та своїх рідних, підтримуйте один одного, допомагайте у скруті, й чекайте добрих новин. Весна близенько! Й нагадаю, що зараз світова молитва за Україну звучить просто:Все буде Україна, бо Все буде Перемога! Цьомаю вас у дзобики та йду на полювання на ще гарніші новини.