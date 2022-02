То что 99 % выступления Путина было посвящено Украине это не прикрытый намёк на то, что я Вас украинцев в покое не оставлю! Не будем питать иллюзий.

Все озвученные сегодня Путиным решения про признание своих сепаратистских анклавов ЛДНР были разработаны и продуманы годы назад.

Это был план "Б". План "А" был и остаётся - это прямое вторжение в Украину.

Что делать ? Или мы сплотимся, построим сильное, эффективное, не продажное государство по примеру Израиля, Южной Кореи, Финляндии, или Украина будет разорвана на части.

У Путина есть план. И не один. Про то, как уничтожить Украину.

Нам нужен наш, простой, понятный план всем план - как нам защитить Украину.

В конце концов нам нужно навести в нашем государстве элементарный порядок!

Счёт пошёл на месяцы.

The fact that 99% of Putin's speech was devoted to Ukraine is not a covert hint that I will not leave you Ukrainians alone. All the decisions voiced today by Putin about the recognition of their separatist enclaves of the LDNR were developed and thought out years ago. It was plan B. Plan A was and remains - this is a direct invasion of Ukraine. What to do ? Either we will unite, build an effective, non-corrupt state following the example of Israel, South Korea, Finland, or Ukraine will be torn apart. In the end, we need to restore elementary order in our state! The bill went on for months.