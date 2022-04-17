'У нас так было в 2019 году': Зеленский рассказал, чего не допустит при заключении договора с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не может обсуждать конкретно договор с Россией, пока не получит подтверждения гарантий безопасности от других государств. И если от иностранных партнеров не поступит конкретика, то с РФ речь пойдет совсем о другом формате взаимодействия.

Об этом он заявил на встрече с журналистами. Зеленский объясняет, что Кремль требует проведения переговоров между президентами только после согласования договоренностей. Но он сам на это не согласен.

"У нас так было в 2019 году. Я помню, когда мы встретились: была бумажка, какая-то декларация, были договоренности сторон. Мы приехали и сказали, что не готовы подписать некоторые пункты, потому что не такая формулировка. Сначала стороны, и Германия, и Франция, и Россия нам сказали, что как же так, были представители и мы договорились. Несмотря на любых представителей, я всем доверяю, но, пожалуйста, не надо без меня решать за меня", – отмечает Зеленский.

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Он убежден, что к президентской встрече следует подготовить все документы и предварительные договоренности. Но переговоры на самом высоком уровне не могут быть чистой формальностью.

"Я не считаю, что мы можем встретиться один раз и обо всем договориться. Потому что там много вопросов и по некоторым из них я не вижу, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их", – объясняет президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль выдвинул два требования к Зеленскому, которые он "должен выполнить немедленно". Россия настаивает на отказе от Крыма и курса в НАТО, а также на отводе украинских войск от зоны ОРДЛО.