Дискуссиям вокруг поставок немецкого оружия в Украину не хватает реализма. Поскольку Киев хочет получить оружие, которого якобы нет у самого Берлина.

Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. Федеральное правительство хочет избежать этой проблемы и давно полагает, что будет достаточно классического правила трех действий в кризисных регионах, выходящего за рамки дипломатии: финансовая помощь, медицинская помощь и военная подготовка.

Канцлер Германии Олаф Шольц, например, ссылается на "почти два миллиарда евро", которые Германия мобилизовала в последние годы для стабилизации Украины. Министр обороны Кристин Ламбрехт хочет передать Украине в этом месяце полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро. Также уже отправлены аппараты ИВЛ и предоставляются госпитали Бундесвера для лечения раненых украинских защитников. А другие члены правительства выступают за расширение постоянной подготовки офицеров.

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В последние годы этого, наряду с ведущей дипломатической ролью в Минском процессе, было достаточно, чтобы сделать Германию самым важным международным партнером Украины наряду с Соединенными Штатами. Однако, учитывая нынешнюю угрозу стране со стороны 120-тысячного российского контингента, сформированного на границе, теперь нужны другие действия.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал предоставить Киеву немецкие военные корабли, которые являются одними из лучших в мире и нужны для обороны длинного побережья в Черном и Азовском морях, а также самые современные системы ПВО, которые производят немецкие оружейные компании.

Но по информации СМИ, это нереально, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Поскольку сам Бундесвер тоже хотел бы иметь и то, и другое.

Журналисты объяснили, что ввиду ситуации с заказами сам ВМФ Германии в настоящее время якобы имеет слишком мало кораблей, что представляет собой "резко ограниченную оперативную базу для действий", а также нуждается в новых корветах, танкерах и катерах обслуживания флота.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot для борьбы с авиацией, тактическими баллистическими ракетами и крылатыми ракетами якобы ожидают модернизации или замены. Это обсуждалось годами, но денег всегда не хватало.

Украине также понадобятся боеприпасы. Но и об этом не может быть и речи, поскольку склады Бундесвера якобы пусты. Генеральный инспектор Эберхард Цорн объявил о необходимости инвестиций в размере 20 миллиардов евро для заполнения.

"Украине нужны системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. У нас тоже нет вооруженных дронов, они тоже будут иметь значение. На самом деле мы не можем предложить ничего такого, что изменило бы соотношение затрат и выгод для россиян", — отметил профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Он добавил, что даже при наличии средств индивидуальной защиты возможности для помощи ограничены.

Напомним, 26 января Германия объявила, что предоставит Украине тысячи шлемов на фоне угрозы агрессии РФ. По словам министра обороны Кристины Ламбрехт, поставка касок станет четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.