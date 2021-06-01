Турция ответила России на обвинения из-за беспилотников Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что никто не должен обижаться на продажи дронов Украине, поскольку это торговля, а соглашение было заключено много лет назад.

Так в МИД ответили на критику турецко-украинских отношений со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает NTV. Речь идет о поставках ударных беспилотников из Турции в Украину.

"Никто не должен обижаться на наши продажи дронов Украине. Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад", – сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД напомнил, что Россия "поставляет ракеты в Сирию и другие страны", что турецкая сторона "ни дня не ставила под сомнение". Он добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.

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Чавушоглу также подтвердил позицию Турции по поводу временной оккупации Крыма.

"Наша позиция по Крыму известна. Мы также говорим об этом россиянам. Мы говорим о том, что ее решение – в политической плоскости", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России заявили, что ситуация с переговорами по Донбассу зашла в тупик. Страна-агрессор в связи с этим в очередной раз обвинила Украину и призвала соблюдать Минские договоренности.