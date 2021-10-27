Турчинов призвал украинцев помочь собрать деньги на залог для боевого генерала: верю, что мы можем

Общественная организация "Справа Громад" организовала сбор средств для внесения залога за боевого генерала Игоря Павловского, который составляет 18 млн. гривен. У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких денег, поэтому активисты начали сбор этой суммы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады в 2014 году, руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов на своей странице в Facebook. Он призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для боевого генерала и отметил, что уже сделал перевод "на выкуп Павловского".

"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них – коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую "снисходительно" через три месяцы уменьшили до 18 млн. У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств, но я верю, что мы можем их собрать, я уже сделал перевод на выкуп Павловского и прошу всех, кто с ним воевал, кого он защищал в 2014 году, по возможности, поддержать генерала", – обратился Турчинов к украинцам.

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Александр Турчинов также перепостил объявление о сборе средств от ОО "Справа Громад".

Напомним, 2 июля следователи ДБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузница на Рыболовском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Следователи ДБР подозревают чиновников в якобы заговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые якобы не отвечали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В результате такая схема, по версии следствия, якобы нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн. гривен.

7 июля Печерский суд удовлетворил ходатайство следователей в полном объеме, избрав председателю правления ЧАО "Кузница на Рыболовном" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн. 22 октября суд снова продлил меру пресечения Павловскому, но уменьшил залог до 18 млн грн.