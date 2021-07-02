Тупицкий через суд требует от КСУ 900 тысяч зарплаты

Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Экс-судья хочет отсудить более 900 тысяч гривен зарплаты.

Об этом сообщил ОАС Киева на своем сайте. В суде рассказали о требованиях, которые Тупицкий выдвигает как истец. Он добивается "признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения задолженности", которая возникла из-за якобы невыплаты в полном объеме заработной платы в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.

По убеждению Тупицкого, ему в этот период выплачивали деньги с нарушением положений Конституции и закона о КСУ. Он также просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 тысяч гривен.

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"Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по административному делу", — говорится в сообщении суда.

Напомним, что Александру Тупицкому КСУ приостановил выплату зарплаты. Ему и судье Александру Касминину осуществили выплаты только за первую половину апреля 2021 года.

Это произошло потому, что Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ, что автоматически означает их увольнение.

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