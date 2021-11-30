ЦБК давит на судей ВАКС в интересах Коломойского по делу 'Роттердам+' – адвокат

Активисты "Центра противодействия коррупции" пытаются давить на судей Высшего антикоррупционного суда накануне рассмотрения апелляции о законности закрытия дела "Роттердам+".

Об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке в своей колонке для издания "Главком ".

"За день до заседания Шабунин выступил в медиа с очередным призывом к власти "сплотиться для борьбы с олигархами". Руководитель ЦБК по сути предлагает нам игнорировать текущие решения САП и ВАКС об окончании сроков расследования и недостаточности доказательств обвинения. Господин Шабунин хорошо понимает, что его призыв к власти по борьбе "по Роттердаму" должен создать определенное давление на суд и, не имея юридической сильной позиции, он использует политическую", – отметил Трекке.

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По словам адвоката, такие действия совершаются в интересах ферросплавных заводов, являющихся единственными обжалователями по делу и единственными в стране считают себя "потерпевшими".

Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".