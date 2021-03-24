Тищенко возглавил "Слугу народа" на Закарпатье

Алексей Титофф Политика 13:50, 24.03.2021 Обновлено: 14:41, 24.03.2021

Народный депутат Николай Тищенко возглавит областную организацию партии "Слуга народа" на Закарпатье.

Такое решение было принято на собрании Закарпатской областной организации. На этом посту он заменил нардепа Игоря Кривошеева, сообщает пресс-служба СН.

Отмечается, что Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии СН. Временной главой организации назначили нардепа Лесю Забуранную.

Напомним, что в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Также российское правительство расширило санкции против Украины, добавив в него представителей фракции "Слуга народа", куда и вошел Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора зарегистрировал два уголовных производства по заявлению, поданному в интересах народного депутата Украины Гео Лероса, после опубликования им аудиозаписей, касающихся возможных преступных действий народного депутата Украины Николая Тищенко и Дениса Комарницкого.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Премьер-министр Израиля звонил, просил, унижался и жители страны привиты. А мы?

От осложнений COVID-19 умер 54-летний митрополит ПЦУ

Дело Шеремета: суд вынес новые решения по подозреваемым

На отдыхе в Египте от коронавируса умер украинский врач, его до последнего отказывались спасать

Легендарный Буффон записал обращение к голкиперу "Динамо". Видео