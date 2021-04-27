Тимошенко: власть начала противодействовать референдуму о продаже земли

Власть в Украине знает, что по всем социологическим опросам более 70% людей против продажи сельскохозяйственной земли. Именно поэтому она уже начала противодействовать проведению всеукраинского референдума.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, сообщив о решении ЦИК отказать "Батьківщині" в проведении собрания инициативной группы в режиме онлайн.

"Мы понимаем, что президент – лишь инструмент в руках крупных транснациональных корпораций, поэтому действует исключительно в интересах внешнего заказа. Он знает, что вся страна против распродажи земли, поэтому старается помешать нашей команде помочь людям выразить свое мнение", – отметила Тимошенко.

По ее словам, зная, что принятый монобольшинством закон о референдуме чрезвычайно сложный для выполнения, команда "Батьківщини" присоединилась к неравнодушным украинцам, чтобы силами партии помочь в его организации.

"Мы сейчас со всеми фермерскими и аграрными ассоциациями, землевладельцами, аграриями, профсоюзами начинаем организацию референдума по народной инициативе. Мы вместе уже собрали инициативную группу, которая насчитывает более 12 тысяч человек. И учитывая пандемию, хотели провести собрание в режиме онлайн – чтобы не собираться всем вместе и не подвергать никого опасности. Обратились с этой просьбой в ЦИК и получили сегодня первый результат – все запрещают", – сообщила лидер "Батьківщини".

Тимошенко убеждена – такое решение членов Центральной избирательной комиссии было принято по указанию из самых высоких властных кабинетов.

"В ЦИК абсолютное большинство президента. Знают ли они о цифровизации, о диджитализации, о референдуме по новейшим технологиям, о которых говорится в программе Зеленского? Они прямо отказали нам в проведении собрания онлайн. Это только первый шаг. Так им нужно народовластие. Но мы будем идти дальше. Мы проведем этот референдум и защитим людей!" – заверила Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко объявила, что первым на референдум будет вынесен вопрос защиты земли. На базе действующего законодательства команда "Батьківщини" разработала план-график проведения референдума, согласно которому 22 мая состоится собрание инициативной группы, которая уже насчитывает более 12 тысяч человек. Чтобы обезопасить активистов от угроз эпидемии, Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой согласовать проведение мероприятия в режиме Zoom-конференции.