Тимошенко сегодня была бы лучшим премьером, потому что защищала бы людей, – эксперт

Вопрос смены правительства решен – сейчас есть ряд кандидатур на должность премьера, однако одной из сильнейших является лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

Об этом в своем блоге на Корреспондент пишет политолог Андрей Золотарев. По его словам, сейчас идет столкновение двух линий.

"С одной стороны, внешнее управление, которое приобретает лояльность компрадорской части элиты. С другой стороны, стратегия Тимошенко с позицией, что энергетика и ЖКХ – это не бизнес, а социальные услуги. Поэтому Тимошенко предложила сделать акцент на защите людей, направить газ украинской добычи на нужды украинцев, снизить уровень тарифов к экономически обоснованным и ликвидировать паразитирующую на украинцах монополию "Нафтогаз", – отметил эксперт.

Он считает, что украинцы помнят Тимошенко как сильного менеджера, который не боится действовать в кризисных ситуациях. Именно она в начале "нулевых" приняла необходимые для спасения экономики Украины решения. А рост поддержки партии "Батьківщина" политолог объясняет разочарованием людей во власти, поэтому на местных выборах политическая сила заняла второе место по количеству мандатов.

"Сейчас главное в том, что Тимошенко предлагает принципиальное изменение политики и отстранения от власти адептов внешнего управления. И это главная проблема, которая будет препятствовать ее возвращению во власть, против нее будет выступать как коллективный Запад, так и наш олигархический кооператив", – прогнозирует Золотарев .

Он напомнил, что накануне нового года власть ощутимо повысила тарифы и поставила людей перед выбором: купить лекарства и еду или заплатить за электроэнергию. Это спровоцировало волну народных протестов, благодаря которым власть пошла на незначительные уступки. Вероятно, все просчеты будут возложены на правительство.