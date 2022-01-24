Тимошенко призвала Зеленского отвергнуть все политические амбиции и создать правительство Национального единства

Команда "Батьківщини" официально обратилась к президенту Украины с предложением отвергнуть все политические амбиции и создать правительство Национального единства. Политсила готова предоставить пошаговую программу, как вывести страну из кризиса и защитить людей в социально-экономических вопросах.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп. Ее слова цитирует прессслужба "Батьківщини".

Она осудила противоречивые заявления властей к обществу о полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины, ведь "диаметральные тезисы только создают панику".

"Мы считаем, что сегодня разворачивается довольно жестокая кампания по запугиванию и шантажу Украины для того, чтобы загнать украинское общество в тупик и заставить присоединиться к Минским соглашениям и формуле Штайнмайера, которые в конечном счете приведут к постепенной утрате независимости и суверенитета Украины. Поэтому любых обстоятельств укреплять нашу боеспособность, наш потенциал защищать страну и делать это немедленно!" – призвала Юлия Тимошенко.

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Лидер "Батьківщини" предложила президенту создать правительство Национального единства и безотлагательно начать системные консультации с парламентом для того, чтобы совместно разработать программу выхода из кризиса.

"Наша команда убеждена, что пора не просто подумать об Украине, а отбросить все амбиции в сторону и создать правительство Национального единства. Мы готовы предоставить первые программы, как страну выводить из этого тупика, что делать с финансово-экономическим коллапсом, что делать с беззащитностью страны и как защитить людей. Если президент немедленно не начнет консультации по этой теме, то страна из этого кризиса не выйдет", – предостерегла Юлия Тимошенко.