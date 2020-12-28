Тимошенко будет эффективным премьером с качественной программой действий, – эксперт

В Украине растет общественный запрос на "сильную руку", и единственный политик, способный реализовать этот запрос, то есть стабилизировать и исправить ситуацию в государстве, – это Юлия Тимошенко.

Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо.TV" высказал политический эксперт Тарас Загородний. По его словам, это подтверждают и последние рейтинги "Батьківщини".

Он обратил внимание на социологию группы "Рейтинг", которая показала стабильный рост рейтингов "Батьківщини" Тимошенко, в то время как позиции остальных ведущих политсил остались неизменными или потеряли.

"Сейчас все понимают, что нам нужны просчитанные жесткие решения со стороны руководства правительства. Юлия Тимошенко как высококлассный антикризисный менеджер сможет стабилизировать ситуацию в Украине. Никого не удивит, если сразу после назначения, она на следующий день объявит совещание, позовет всех министров, СНБО, Коболева – все будут знать, что им делать, она ни с кем церемониться не будет", – убежден эксперт.

По его словам, программа Тимошенко "Новый курс", которую она готовила как программный документ будущего президента, четко ложится в основу премьерской программы и может стать качественной "дорожной картой" следующего правительства.

"Тимошенко имеет стабильное электоральное ядро и четкую идеологию. Вспомнить хотя бы ФЛП, которые были преданными сторонниками "слуг народа", но сейчас, из-за необдуманных решений монобольшинства, поддерживают команду Тимошенко и благодарны ей за отстаивание своих интересов", – подытожил эксперт.