Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об открытии 348 заграничных избирательных участков на выборах в Государственную думу Российской Федерации. При этом в Украине такие участки планируется открыть в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В Донецке и Луганске участков не открывать не будут. Жители оккупированных регионов Украины, которые получили российское гражданство, смогут проголосовать в Ростовской области или с помощью онлайн-голосования, – пишет Виталий Портников для "Крим.Реалии".

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Таким чином, Кремль усе ще не поспішає демонструвати свій контроль над Донбасом. Якби дільниці для голосування були б відкриті в Донецьку та Луганську ‒ як їх відкривають у Севастополі чи Алушті (після анексії півострова Росія почала проводити в Криму та Севастополі вибори до Держдуми. Україна, США, ЄС та низка інших країн вважають ці голосування незаконними, а проти осіб, які брали участь в електоральному процесі, запроваджені санкції. ‒ Прим.) ‒ це, впевнений, означало б фактичну анексію території, схвалену російським керівництвом.

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Про які Мінські угоди тоді можна було б говорити? Адже Мінськ якраз має на увазі проведення на території Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем українського Центрвиборчкому. А не проведення виборів до Держдуми під контролем Центрвиборчкому російського.

Водночас, це ‒ "тиха" анексія, анексія нишком і з використанням новітніх технологій. Якщо анексія Криму ‒ це, думаю, демонстрація сили та безкарності, то фактична анексія Донбасу ‒ це, впевнений, демонстрація безкарності та брехні.

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