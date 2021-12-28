Вот, один из моих талантливых выпускников решил принять участие в конкурсе на замещение должности в руководстве Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

После испытания он проинформировал меня о " гениальных задачах " тестов и его неправильных ответах в этих задачах по отбору руководителей и заместителей центральных органов исполнительной власти Украины .

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Як з‘ясувалося, більшість завдань стосувалося не галузі, якою вони мають керувати, а … пошуку вбивць або специфіки розв’язання загадок щодо різноманітних вбивств, самогубств чи трагедій.

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У вас є нагода перечитати ці, як казав класик, по-дебільному написані тести для керівників рибного, лісового, геологічного, культурологічного… напряму державного управління України:

- про смерть із сірником у руках;

- чи про вбивцю садівника Боба із чотирма пальцями…

Сказати, що це НЕАДЕКВАТНІСТЬ - нічого не сказати?!

Але найсумніше не це.

Трагікомедія із тестуванням про вбивць для лохів, що вірять у соціальний ліфт від ЗЕЛЕНСЬКОГО, закінчується співбесідою у Міністерствах, де навіть геніальних, але "чужих детективів" НІХТО і НІКОЛИ не допускає до урядових посад в нинішній владі.

А Ви ще й досі вірити в адекватність і неупередженість тестування державних посадовців?

Тоді перечитайте наведені нижчі завдання і відповіді на них.

П.С. Цікаво хто на наші бюджетні кошти так розважається у Національному агентстві з питань державної служби.

П.С.П.С. Подібне тестування передбачається ввести і для бакалаврів багатьох спеціальностей при вступі в магістратуру.

Чекаємо на садівників Бобів з чотирма пальцями і мертвого чоловіка із сірником в нових тестах для вишів від фанатів Агати Крісті?!