Территории ОРДЛО хотят максимально русифицировать и затолкать в Украину, – Жданов

София Ковнир
София Ковнир
Политика
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Территории ОРДЛО хотят максимально русифицировать и затолкать в Украину, – Жданов

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Европа выразила обеспокоенность, что Россия хочет поглотить территорию ОРДЛО. По его словам, есть стратегическая цель – максимально русифицировать эти районы и затолкать их назад в состав Украины как субъект федерации.

Об этом Жданов сообщил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". Он отметил, что Россия "никогда не хотела, не хочет и не будет хотеть поглощать территории ОРДЛО".

"Поэтому они там русифицируют и население, и структуру, и все остальное. Но эти районы, по стратегической цели президента Путина, должны вернуться в состав Украины и быть составляющей политической системы Украины с особым статусом", – объяснил военный эксперт.

По поводу того, может ли в ближайшее время состояться обмен пленными, Жданов ответил, что нет – особенно после заявления Владимира Путина, в котором "содержался в основном шантаж для украинского высшего руководства".

"К сожалению, это может стать разменной монетой в деле Медведчука, я бы сказал так", – подытожил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Европа выразила обеспокоенность, что Россия хочет поглотить территорию ОРДЛО

Напомним, ранее Жданов заявил, что сейчас армия Украины способна отразить полномасштабное наступление России, но в то же время не готова к подлым провокациям оккупантов. По его мнению, летом страна-агрессор может развязать "небольшую войнушку", особенно в случае угрозы свержения нынешнего режима Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, у границ Украины Россия могла разместить не только ракетные комплексы "Искандер", но и комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Цель таких действий – не агрессия против Киева, а противостояние с НАТО.

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