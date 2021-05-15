Территории ОРДЛО хотят максимально русифицировать и затолкать в Украину, – Жданов

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Европа выразила обеспокоенность, что Россия хочет поглотить территорию ОРДЛО. По его словам, есть стратегическая цель – максимально русифицировать эти районы и затолкать их назад в состав Украины как субъект федерации.

Об этом Жданов сообщил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". Он отметил, что Россия "никогда не хотела, не хочет и не будет хотеть поглощать территории ОРДЛО".

"Поэтому они там русифицируют и население, и структуру, и все остальное. Но эти районы, по стратегической цели президента Путина, должны вернуться в состав Украины и быть составляющей политической системы Украины с особым статусом", – объяснил военный эксперт.

По поводу того, может ли в ближайшее время состояться обмен пленными, Жданов ответил, что нет – особенно после заявления Владимира Путина, в котором "содержался в основном шантаж для украинского высшего руководства".

"К сожалению, это может стать разменной монетой в деле Медведчука, я бы сказал так", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее Жданов заявил, что сейчас армия Украины способна отразить полномасштабное наступление России, но в то же время не готова к подлым провокациям оккупантов. По его мнению, летом страна-агрессор может развязать "небольшую войнушку", особенно в случае угрозы свержения нынешнего режима Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, у границ Украины Россия могла разместить не только ракетные комплексы "Искандер", но и комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Цель таких действий – не агрессия против Киева, а противостояние с НАТО.