Терехов официально стал мэром Харькова

Харьковская территориальная избирательная комиссия проголосовала за регистрацию Игоря Терехова мэром города на основе результатов выборов. Решение члены ТИК приняли единогласно.

Это произошло на заседании комиссии в четверг, 11 ноября, передает издание "Суспільне". Так Терехов официально стал городским главой Харькова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В этот же день на внеочередной сессии Харьковского горсовета политик принял присягу мэра, а также досрочно прекратил полномочия секретаря горсовета.

Видео дня

Глава ТИК Елена Матвиенко зачитала постановление о регистрации мэром и вручила ему знак и удостоверение.

"С момента принятия присяги Терехов Игорь Александрович приобрел полномочия Харьковского городского главы", – сказала она.

Напомним, на внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября 2021 года за Терехова отдали 146 240 голосов – 50,66%. На втором месте оказался Михаил Добкин, за которого проголосовали 82 008 избирателей – 28,41%.

Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса.

Игорь Терехов – кандидат от "Блока Кернеса – Успешный Харьков". Был исполняющим обязанности городского главы. В 2020 после местных выборов он стал секретарем горсовета. 10 лет был заместителем Геннадия Кернеса, а до этого – заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, социология, проведенная накануне выборов в Харькове, показала преимущество Терехова перед Добкиным в довольно высоком процентном соотношении.