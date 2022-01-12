Телеканал 'Рада' снова оконфузился: на этот раз во время речи Шмыгаля. Видео

В среду, 12 января, телеканал "Рада", который транслирует в прямом эфире рабочие заседания правительства, допустил казусную ситуацию. Прямо во время доклада премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закадровый голос диктора заглушил его детской считалкой про зайчика.

Оплошность сотрудников эфира транслировалась на самом канале. Пока глава правительства излагает сухие цифры монотонным голосом, бодрый женский голос за кадром начал вещать в микрофон, вероятно забыв его выключить (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять", – звучит на фоне размеренных будней правительства всем известная считалка для малышей.

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Также девушка-диктор во всеуслышание предложила засунуть назад нечто, что было вытянуто до этого. О чем именно шла речь в прямой эфир информация поступить не успела.

Напомним, что накануне OBOZREVATEL сообщал о конфузе, когда дикторы телеканала "Рада" буквально "похоронили" спикера парламента Руслана Стефанчука. Живой и здоровый политик отреагировал на конфуз с доброй иронией.