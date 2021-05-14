Татьяна Чорновол об освобождении Мариуполя: это была большая победа Порошенко

Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол, которая непосредственно участвовала в боевых действиях под Мариуполем в июне 2014 года, рассказала свою версию тех событий. Она назвала день освобождения "большой победой Порошенко", которая позволила выжить многим военным.

Как на самом деле освобождали город экс-депутат описала в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1". Сама она тогда находилась в составе полка спецназначения "Азов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я не хочу сказать, что "Азов" не готов был защитить Мариуполь – конечно, готов. Мы все горели желанием защитить город. Весь состав "Азова" тогда стоял на блок-посту с оружием и ждал нашей очереди пойти в бой", – рассказала Чорновол, напомнив, что российские войска тогда наступали на Мариуполь.

"Однако в бой мы не пошли – воевала армия, в том числе 72 бригада. Воевала Нацгвардия, они шли в бой. Имели потери. Мы стояли на блокпосту, потому что ждали в принципе приказа пойти в бой, но так в бой мы и не пошли. Шансы у нас были небольшие, потому что "Азов" тогда был вооружен фактически исключительно автоматами, поэтому это было рациональное решение украинского командования – придерживать "Азов" в резерве", – объяснила экс-депутат.

Она отметила, что ситуация была достаточно напряженная и особенно важную роль тогда сыграла украинская артиллерия, которая нанесла большие потери российским десантникам, что тогда были под Мариуполем.

"И это позволило тогда (пятому президенту Петру - ред.) Порошенко с позиции силы вести переговоры по Минским соглашениям. Поэтому я хочу отметить, что тот день – это была большая победа Порошенко. В частности, благодаря ей я осталась, например, живая и многие другие остались живы", – рассказала Чорновол.

Так, она опровергла заявления журналиста Дмитрия Гордона по "сдаче" города.

"Что касается господина Гордона. Я бы вам не рекомендовала идти в суд относительно Мариуполя, потому что вы не знаете, что там было. А я знаю", – отметила Чорновол.

Напомним, речь идет о том, что в одном из эфиров на телевидении Гордон якобы в форме утверждения заявил, что пятый президент Петр Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии оставить Мариуполь". Со своей стороны адвокаты Порошенко сообщили, что в ближайшее время будет представлен первый иск за клевету против журналиста Дмитрия Гордона.