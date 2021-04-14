Таран: Россия может напасть на Украину со стороны Крыма из-за нехватки воды

Глава Министерства обороны Украины назвал четыре предполагаемых цели скопления российских войск у границ Украины. Одна из них - нападение со стороны оккупированного Крыма.

Об этом Андрей Таран заявил во время выступления в подкомитете Европейского парламента по обороне 14 апреля. Он считает, что на такой шаг Москва может пойти ради обеспечения полуострова водой.

"Мы рассматриваем эти действия как реальную угрозу нашей национальной безопасности. На наш взгляд, Россия готовит наступательные действия, и Крым становится возможным фронтом", – приводит слова министра "РБК-Украина".

По словам Тарана, действия Москвы несут угрозу не только для Украины, но и всей Восточной Европы. Больше всего об этом свидетельствует увеличение количества войск в Калининграде.

Также министр назвал еще три сценария:

демонстрация силы, чтобы усилить давление на Украины и замедлить интеграцию в НАТО;

провокация на Донбассе, подобная той, которая была устроена в Грузии, чтобы обвинить Киев в нарушении перемирия и захватить новые территории;

ответ на проведение учений НАТО Defender Europe 2021 и подготовка к российским учениям "Запад-2021".

Кроме того, глава Минобороны уточнил, что Россия направила в Крым 42 тысячи военных и еще 110 тысяч – к северо-восточной границе.

"Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить, что российские оккупационные силы в Крыму или вблизи наших границ могут прибегнуть к значительным провокациям в течение этого года", – добавил Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, на север оккупированного Россией Крыма из Пскова перебросили значительное количество военной техники и десантников.