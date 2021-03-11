Читаешь новости – и такое ощущение, что босой ангел ходит по груди...

"ГБР расследует пособничество Медведчука и Козака стране-агрессору"; "СБУ проводит масштабные обыски в "Glusco", которую связывают с Медведчуком"; "СНБО принял решение о создании Центра противодействия дезинформации"; "СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования Верховной Радой Харьковских соглашений в 2010 году" и тому подобное...

А к тому же, три пропагандистских кремлевских рупора молчат, по запрету "Партии Шария" процесс стартовал, контрразведка все активнее пакует российскую агентуру...

Действительно, таких действий против прокремлевских группировок мы ждали от государственных властей очень давно. И несмотря на мотивацию этих действий, этот процесс однозначно является положительным.

Еще бы подчистить агентов влияния в Офисе президента, о которых говорят журналисты и не только; рассказать правду о срыве операции по "вагнеровцах" и наказать виновных в случившемся; прекратить никому не нужные производства и судебные преследования против патриотов-активистов; ликвидировать другие враждебные пропагандистские ресурсы (Интер, Наш, страна.uа и подобные) принять закон о коллаборационизме; навести порядок с украинским гражданством; ликвидировать враждебные Украине политические группировки, такие как "ОПЗЖ"... и отправить на принудительное лечение в психиатрическую клинику Киву...

Вот тогда можно сказать, что в тылу у нас – более-менее порядок. Можно и в наступление идти...

В целом, без шуток, ребята – молодцы. Главное – не тормозить этот процесс и не сдавать назад.

Тогда все будет Украина!

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