"Тиха украинская ночь", — умилялся ИХ классик почти 200 лет назад, ещё не зная, что "Украину придумал Ленин".

А вот цитата поновей:

"І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра — ви", —

это строки, написанные Линой Костенко в 2015-м. И хотя Донбасс тогда уже полыхал, не все в должной мере поняли это стихотворение. А оно оказалось не только про "тогда". Оно оказалось и пророческим — про "сейчас".

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В родительскую субботу, вспоминая деда, я сказал, что он погиб в 1941-м — на той войне. На ТОЙ. Раньше говорил просто "на войне". А сейчас — "на ТОЙ". И снова Киев, и снова Харьков.

Но закончилось ли пророчество на этом? "Сьогодні ми, а завтра — ви"… "Ви" — это они. Те, кто боится сегодня нас защитить, чтобы трусостью своей избежать того, чего избежать всё равно не смогут. Но пока что эта война для них — "ТА война".

И думать, и не бояться надо ВОВРЕМЯ. Так будет лучше для всех.