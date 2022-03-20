"Та" война
"Тиха украинская ночь", — умилялся ИХ классик почти 200 лет назад, ещё не зная, что "Украину придумал Ленин".
А вот цитата поновей:
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра — ви", —
это строки, написанные Линой Костенко в 2015-м. И хотя Донбасс тогда уже полыхал, не все в должной мере поняли это стихотворение. А оно оказалось не только про "тогда". Оно оказалось и пророческим — про "сейчас".
В родительскую субботу, вспоминая деда, я сказал, что он погиб в 1941-м — на той войне. На ТОЙ. Раньше говорил просто "на войне". А сейчас — "на ТОЙ". И снова Киев, и снова Харьков.
Но закончилось ли пророчество на этом? "Сьогодні ми, а завтра — ви"… "Ви" — это они. Те, кто боится сегодня нас защитить, чтобы трусостью своей избежать того, чего избежать всё равно не смогут. Но пока что эта война для них — "ТА война".
И думать, и не бояться надо ВОВРЕМЯ. Так будет лучше для всех.
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