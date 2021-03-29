Сюмар – о довыборах на Прикарпатье: патриоты должны объединяться против админресурса

Партии национал-патриотического лагеря должны объединять свои усилия, чтобы противостоять админресурсу.

Об этом по итогам довыборов на 87 округе в Ивано-Франковской области заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, передает пресс-служба партии. По ее словам, в избирательной гонке патриотические силы проиграли, поскольку не смогли объединиться до конца.

"Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой в поддержку другого кандидата свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом", – напомнила Сюмар.

Она отметила, что кроме "Европейской солидарности" Кошулинского больше никто не поддержал.

Сюмар подчеркнула, что админресурс в округе на Прикарпатье был представлен двумя кандидатами.

"Первая ипостась админресурса – это Александр Шевченко, кандидат от "За майбутнє", который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту "Буковель". Но ключевое – он получает самые большие подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы", – констатировала Сюмар.

"В последний момент "Слуги народа" выдвинули Василия Вирастюка. Его фактически за ручку водил действующий мэр Надворной, который ранее был депутатом от "Слуги народа" в Верховной Раде, Зиновий Андреевич. И везде был использован этот локальный административный ресурс", – напомнила Сюмар.

Она отметила, что ключевой урок выборов на 87 округе – как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат.