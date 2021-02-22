Священник пристыдил экс-директора "Буковеля" за агитацию в церквях

Священник Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Юстин Бойко возмутился из-за агитационной деятельности в церквях кандидата в народные депутаты от "За майбутнє", экс-директора курорта "Буковель" Александра Шевченко.

На личной странице в Facebook священнослужитель обнародовал открытое письмо к выдвиженцу от 87 округа на Прикарпатье. В нем Бойко отметил, что решил обратиться к политику из-за его активного паломничества как греко-католическими, так и православными приходами Ивано-Франковщины и регулярных выступлений в храмах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждое такое выступление тщательно записывается и ретранслируется вашей пресс-службой. Само же выступление довольно часто напоминает проповедь, которая в храме Божием полагается священнику как тому, которому сам Христос через Церковь дает на это право на основании полученной им Святой Тайны священства. Поэтому ваши выступления по церквям очень и очень неоднозначно воспринимаются не только верными, но духовенством. Не говорю уже о тех людях, которые только присматриваются к церковной жизни и ищут свой путь к Богу через церковь", – написал священник.

"Когда я слушаю ваши выступления по храмам Ивано-Франковщины, а также панегирики в вашу честь из уст священников, то мне становится стыдно как за священников, так и за вас, что позволяете восхвалять вашу личность в храме Божием! Храм Божий – это место, где должен быть возвеличен только и исключительно наш Спаситель Иисус Христос! Он и больше никто!" – эмоционально добавил клирик.

Бойко отметил, что ему было не трудно догадаться о причинах активных поездок Шевченко храмами Прикарпатья. По словам священника, для этого достаточно зайти на интернет-страницу ЦИК. Исходя из этого, он напомнил, что проведение предвыборной кампании в церквях противоречит не только постановлениям Синода Епископов УГКЦ, но и христианским учениям в целом.

"Вне всяких сомнений, вы являетесь сыном Гуцульщины и принадлежите к людям, которые вложили много своих усилий и средств в развитие и обновлением храмов. За это вам честь и хвала! Убежден, Бог знает ваши заслуги и воздаст вам за это сторицей, а благодарные потомки будут помнить вас в своих молитвах Но, прошу вас, избегайте того, чтобы за ваши добрые дела вас хвалили люди, даже священники, потому что не будете иметь заслуги перед Богом!" – предостерег Шевченко священник.

"Учитывая все выше сказанное, обращаюсь к вам с огромной просьбой прекратить использовать церковь как площадку предвыборной компании. Вместо этого рекомендую перенести ее на общественно-политическую почву, которая является наиболее подходящим для этого. Убежден, что здесь у вас это получится гораздо лучше!" – добавил Бойко.

Кроме того, он попросил политика не забывать о культуре политического поведения христианина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года Шевченко облили нечистотами в парке воинов-интернационалистов в Ивано-Франковске. На тот момент политик был нардепом восьмого созыва от БПП.