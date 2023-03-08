Свободные народы будут в Евросоюзе: Зеленский поддержал народ Грузии в борьбе против произвола власти

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал народ Грузии, вышедший на массовые протесты против произвола власти. Он выразил уверенность, что свободные народы Украины, Грузии и Молдовы обязательно будут в Евросоюзе.

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Об этом он заявил в своем традиционном ежедневном обращении к украинскому народу. Также президент рассказал о ситуации на фронте и запланированных мерах по внутренней безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал успеха нашей дружеской Грузии демократического успеха. Европейского успеха. Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также он затронул и украинские дела. В первую очередь – ситуации на фронте.

"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу – на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства. И я благодарю каждого нашего воина, который борется. Борется за Украину, за своих собратьев. Спасибо всем, кто защищает позиции, всем, кто отражает штурмы, всем, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой", – подчеркнул президент.

Он отметил, что фронт – это не просто линия на карте, в первую очередь это люди, стойкость, готовность сражаться, опора друг для друга и помощь друг другу.

"И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою. Помощь от всех, кто обеспечивает логистику для фронта и для бойцов. От всех, кто волонтерит для наших героических боевых бригад и других подразделений сил обороны. От всех, кто работает и платит налоги, чтобы Украина могла выстоять. Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне", – сказал Владимир Зеленский.

Он сообщил, что готовятся новые и вполне справедливые шаги нашего государства против тех, кто еще пытается ослаблять государство и поднимать прочность нашего общества. Для этого вскоре состоится новое заседание СНБО и примет соответствующие проекты санкционных решений.

Также президент Украины рассказал о важных переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, посетившим сегодня Киев.

"Ключевое – это вопрос защиты. Защиты Украины, всего международного порядка. Вопрос мира – для нас и для мира. Осуждение для агрессора. Мы обсудили с господином Гутерришем ситуацию с нашими людьми, которых содержат в российской неволе. Это пленные украинцы, а также депортированные взрослые и дети. Должны вернуть всех. Обсудили ситуацию на украинских атомных объектах, соответствующие угрозы, созданные Россией. Обсудили продовольственную безопасность и глобальную роль Украины как гаранта продовольственной стабильности. Это в интересах нашего государства и всех добросовестных государств мира, чтобы продовольственный экспорт из Украина сохранялась", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что представил Гутерришу свое видение возможностей институтов ООН, Устава ООН, которые могут способствовать реализации всех пунктов украинской формулы мира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 марта генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Киеве. Основной темой встречи стало "зерновое соглашение", срок которого истекает 19 марта и за продление которого выступает ООН.