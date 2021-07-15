Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" – главный аргумент того, что ликвидация Украины и украинского народа является одной из главных целей ведущейся им 4-й мировой гибридной войны против коллективного Запада.

На этом фоне, в рассматриваемой статье прослеживается очередная попытка доказать, что:

1) украинцев и Украины, а также белорусов и Беларуси не существует;

2) Украина, не является независимым суверенным государством, это лишь одна из "порубежных территорий" России;

3) "украинцы – служивые люди", которые должны "обеспечивать защиту внешних рубежей", территориально воссоздаваемой Путиным "исторической России";

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4) малороссы (украинцы), как, видимо, (по мнению автора статьи В. Путина) находящиеся на более низкой биологической эволюции развития, должны во всем подчиняться и служить своим "старшим братьям" великороссам (русским), и при этом использоваться ими в качестве подопытных кроликов;

5) воссоздающаяся современная Украина, является "анти-Россией", поэтому должна быть уничтожена, а ее территории поглощены Россией.

Рассматриваемая статья подготовлена на основе российских официальных исторических аналитических материалов, в том числе, помощником и главным референтом Путина – Дмитрием Калимулиным в соавторстве с прочими путинскими референтами. Материал во многом отражает реальные замыслы Путина в отношении Украины.

В статье использована терминология, возникшая во времена российской империи, а решение большевиков и советских "властей" о закреплении за бывшей советской Украиной ее нынешних международно-признанных границ с включением в состав Украины Крыма, подвергается необоснованной критике.

Акцент на российские имперские нарративы и критика решений большевистско-советских "властей", свидетельствует о попытке Путина восстановить в территориальном плане не СССР, а российскую империю или, говоря языком российских шовинистов, "историческую Россию".

Появление рассматриваемой статьи на официальном сайте президента РФ, а не в СМИ свидетельствует о том, что статья:

1) показательно выступает в роли последнего аргумента в системе российской пропаганды (технологий информационно-психологического воздействия);

2) отображает переживания Путина о том, что, несмотря на гигантские вложения в 4-ю мировую гибридную войну и связанные с ней издержки, Украина продолжает существовать как страна.

Появление рассматриваемой статьи в данное время, то есть, 12 июля 2021 года, вызвано тремя политическими факторами, которые упоминаются в СМИ и одним тайным личным обстоятельством Путина непреодолимой силы:

1) принятием Верховной Радой Закона Украины "О коренных народах Украины";

2) военным "освоением" территории Украины, что, по мнению Путина, подразумевается как усиление военно-промышленного потенциала, проведением совместных военных учений со странами НАТО, усилением государства в военной сфере и в сфере национальной безопасности;

3) относительным сдерживанием внутри Украины его агентурного аппарата ("пятой колонны”), призванного вести подрывную деятельность в информационной, общественной, политической, религиозной, экономической и в энергетической сферах в Украине;

4) тяжелым онкологическим заболеванием Путина, являющимся стимулятором к ускорению уничтожения Украины и украинского народа, дабы осуществить свою мечту – еще при жизни войти в историю в качестве "собирателя земель русских".

Стало быть, появление этой статьи является индикатором того, что в плане закрепления правового статуса коренных народов Украины в военной и в сфере безопасности, в борьбе с некоторыми агентами Кремля, Украина поступает абсолютно правильно. Насколько полно, профессионально и качественно все это делает Украина, пока что говорить не приходится. Важно подчеркнуть то, что Украина – делает, и ее дела отмечены вниманием стратегического врага.

Отсюда сквозь призму изложенного материала политическому руководству Украины выдвигаются три основные требования:

1) перестать препятствовать ведению России агентурно-подрывной деятельности в информационной, общественной, политической, религиозной, экономической и в энергетической сферах;

2) обеспечить политическую капитуляцию перед Россией путем инкорпорирования "формулы Штайнмайера" и исполнения в буквальном смысле политически почивших в бозе минских соглашений;

3) как минимум, не препятствовать дальнейшей фрагментации Украины на квазигосударственные, российские оккупационные образования в Украине вплоть до ее полной ликвидации.

По смысловому содержанию статья направлена на унижение украинского народа и Украины.

Статья основана на нарративах традиционного для России российско-имперского фашизма и шовинизма с использованием тактики дискредитации-самопрезентации на основе видения дихотомической картины мира, проявляя объекты обсуждения в бинарной оппозиции "мы — они", противопоставляя: "мы" (великороссы) и "они" (малороссы).

"Мы", великороссы – наследники "тысячелетнего российского государства".

"Они", малороссы – всегда были частью "исторической России", никогда не имели своего независимого государства и, соответственно, не способны создать собственное государство.

"Русские и украинцы — один народ". В этом утверждении нет места для украинского народа.

Материал выражает презрение к украинскому народу и к Украине. Использованные в материале фразы-штампы российско-имперского фашизма и шовинизма умаляют достоинство украинского народа и Украины, они направлены на унижение украинского народа и Украины. Это — вызов, являющийся оскорблением всего украинского народа.

Подобная уничижительная форма подачи материала свойственна адресации посылов агрессора и оккупанта его жертве агрессии и оккупации, что органически вписывается в тактику 4-й мировой гибридной войны против коллективного Запада.

Российская мифология затронула и продолжает затрагивать коренные интересы Украины, она во все времена существования, как "исторической", так и современной России, используется в качестве идейно-политического обеспечения полного уничтожения Украины — ее истории, языка, культуры. Время показало, что российские фашисты и шовинисты делали и делают все возможное для реализации этой задачи.

На протяжении веков, особенно с началом XVI в., в сознание людей внедряли и внедряют, что российское государство и искусственно возникший от векового рейдерства чужих земель "российский народ" берут начало от великого княжества Киевского. Внушается миф, что Киевская Русь – родина трех братских народов – русского, украинского и белорусского; что россияне, по фантомному закону "старшебратства", имеют право на наследие Киевской Руси. Этой ложью до сих пор пользуется российская историография и государственные деятели России, а также "пятая колонна" (агентурный аппарат России) в Украине, в которую входят бывшие коммунисты и регионалы в Верховной Раде, а также фактически весь пророссийский сегмент.

Именно определение со стороны Путина Украины в качестве проекта "анти-России" является продолжением формулирования и ключевым обоснованием идейно-политической концепции 4-й мировой гибридной войны.

В качестве дополнительных концептов 4-й мировой гибридной войны Путина, безусловно, выступают попытки исторического и последующего геополитического ревизионизма.

Употребляя в своей статье такие формулировки как: "один народ", "один язык", "единая общность", а также фразу: "Россия и Украина, – части, по сути, одного исторического и духовного пространства", Владимир Путин пытается распространить и во многом усилить свое влияние, в равной мере, как в России, так и в Украине.

Когда Путин начинает подстраивать мнимые "скрепы духовности", отождествляя Украину и Россию как части, по сути, одного исторического и духовного пространства, и воспринимать возникшую стену из-за его множественных особо тяжких международных преступлений, как большую общую беду и трагедию, нужно понимать, что он сублимирует и высказывает свои истинные чувства, но от другого – от того, что Украина до сих пор продолжает существовать.

В тактическом плане статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", является одним из главных элементов обоснования планируемого широкомасштабного военного вторжения на свободные территории Украины, планируемого в районе 17 сентября 2021 года.

В конце августа, в начале сентября 2021 года, начнет раскручиваться маховик вражеской российской пропаганды для информационно-психологического обеспечения планируемого широкомасштабного военного вторжения.

Появление статьи Владимира Путина является сигналом к тому, что все украинское общество должно стать единым перед возможной угрозой.

Главное, чтобы трагедия экзистенциального, исторического врага не превратилась в его победу.

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