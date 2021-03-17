Судья из Днепра получил срок за взятку и обещание 'решить вопрос' с руководством полиции

Уволенного судью Октябрьского райсуда Днепра Вадима Галичего приговорили к 3,5 годам лишения свободы за коррупцию. Решение принял Высший антикоррупционный суд.

Экс-судью сразу взяли под стражу в зале суда. Об этом говорится в среду, 17 марта, в сообщении пресс-центра ВАКС.

Галичему также запретили занимать должности в адвокатуре, судейской системе и в органах правопорядка. Пойманный на взятке бывший судья еще может обжаловать приговор в апелляционной палате ВАКС.

По версии следствия, в 2016 году судья Галичий требовал и получил 10 тысяч долларов за влияние на руководство Нацполиции в Днепропетровской области. За эти деньги он якобы мог помочь с решением вопроса о непривлечении лица к уголовной ответственности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший судья Апелляционного суда Черкасской области Владимир Пономаренко получил два года тюрьмы за получение взятки.