Вміють наші депутати подивувати – сьогодні 49 депутатів із фракцій Порошенка і Тимошенко, згідно із інформацією Конституційного суду, кинулися на захист суддів КС Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Нагадаю, що Олександр Тупицький та Олександр Касмінін були призначені за квотою Президента Віктора Януковича в 2013 році.

Касмінін проявив "чесну і принципову правову" позицію по захисту власних конституційних прав уже в перший рік своєї діяльності – він привласнив службову квартиру в центрі Києва площею 150.5 кв.м.

Щодо Тупицького, то він сумновідомий своїми "чесними рішеннями" ще під час більш як 20-річної суддівської діяльності на Донеччині та останніми корупційними скандалами із землею в Криму та відчуженням Зуївського енергомеханічного заводу, що в Донецькій області.

Ба більше, голова Конституційного суду Тупицький в 2019 році зміцнив донецький вплив на Конституційний суд України й провів на посаду керівника секретаріату такого собі Віктора Безчастного.

Віктор Миколайович Безчастний майже 17 років очолював Донецький юридичний інститут МВС України й підготував "патріотичні й професійні кадри" донецької міліції, які повною мірою проявили себе під час окупації Росією частини Донеччини та створення так званої ДНР.

Ну я ще розумію, як би депутати ОПЗЖ чи "За майбутнє", які у свій час були партійною гвардією Януковича, кинулися в бій на захист цих суддів, але …Батьківщина і ЄС?!

П.С. Тільки не пишіть про те, що вони керувалися виключно потребою захистити принципових суддів Конституційного Суду від незаконних Указів Президента. Тоді треба було оскаржувати ВСІ сумнівні, у правовому сенсі, Укази вже щонайменше 3 Президентів!

І звісно ще скажуть, що захищали інститут демократії, без якого нам не жить.

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