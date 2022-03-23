СтопМедведчук: читатели сообщили о продаже Столаром 60% своего строительного бизнеса

Депутат от ОПЗЖ Вадим Столар продал 60% собственного строительного бизнеса однопартийцам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку за 90 млн. дол. Об этом сообщили читатели нашего издания в рамках акции OBOZREVATEL #СтопМедведчук, которая состоит в охоте на украинские активы российских оккупантов и 5-й колонны в Украине.

Напомним, что депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак находятся под санкциями СНБО в результате своей пророссийской деятельности. Кроме того, кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в Киеве, и с тех пор нет никакой информации о месте его нахождения.

OBOZREVATEL проверяет информацию о соглашении между депутатами-бизнесменами пророссийской партии, недавно запрещенной в Украине. Если у кого-то есть дополнительные сведения об этой одиозной сделке, просим сообщить нам по адресу [email protected]